Окупанти обстріляли три райони Харківщини, масштабних руйнувань і постраждалих серед мирного населення не зафіксовано

Минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Зокрема, під вогнем ворога були райони населених пунктів Гоптівка, Зелене, Нескучне, Бударки, Мілове, Красне Перше, Вовчанськ, Дворічна, Гряниківка, Лиман Перший, Кислівка та інших. Масштабних руйнувань, жертв і постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.