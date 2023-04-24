Двоє людей загинуло, шестеро дістали поранення внаслідок 83 обстрілів Херсонської області
Територію Херсонської області за добу противник обстріляв 83 рази, випустив 412 снарядів із важкої артилерії, БПЛА та авіації, двоє людей загинули, 6 поранені, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.
"За минулу добу противник здійснив - 83 обстріли, випустивши 412 снарядів із важкої артилерії, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 3 рази", - написав він у телеграм-каналі в понеділок.
Прокудін уточнив, що російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, територію і будівлю навчального закладу Білозерської селищної громади.
Також Прокудін зазначив, що з деокупованої території області евакуйовано 71 людину.