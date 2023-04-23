В окупованій Станиці Луганській військовослужбовці ЗС РФ і найманці ПВК "Вагнер" влаштували перестрілку, є загиблі

Військовослужбовці ЗС РФ і представники ПВК "Вагнер", не маючи значущих досягнень на полі бою, намагаються перекласти власні тактичні прорахунки і допущені втрати один на одного, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Як наслідок, нещодавно, в населеному пункті Станиця Луганська Луганської області сталася бійка між військовослужбовцями з Росії та найманцями ПВК "вагнер", яка переросла в перестрілку. Унаслідок конфлікту є загиблі з обох сторін", - зазначено в повідомленні у фейсбук.

Зазначається також, що російські окупаційні війська продовжують зазнавати великих втрат на полі бою. Усі медичні заклади на тимчасово окупованій території переповнені пораненими окупантами. Внаслідок цього противник змушений використовувати навчальні заклади тимчасово окупованих територій у власних цілях.

"Так, у населеному пункті Містки Луганської області загарбники облаштували місцеву школу під військовий госпіталь. Там перебуває велика кількість поранених росіян", - вказує Генштаб.

Крім того, за наявними даними, у всіх медичних установах окупантів існує великий дефіцит медикаментів і перев'язувальних матеріалів.