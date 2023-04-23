Події

19:17 23.04.2023

Російські окупанти за добу завдали 28 авіаційних ударів по позиціях українських військ і населених пунктах

2 хв читати
Російські окупанти за добу завдали 28 авіаційних ударів по позиціях українських військ і населених пунктах

Російська Федерація не відмовляється від своїх планів щодо окупації нашої території. Продовжує ігнорувати міжнародне гуманітарне право, завдає ударів, здійснює обстріли не лише по позиціях українських військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Протягом доби противник завдав 28 авіаційних ударів та здійснив близько 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Імовірність нанесення ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - йдеться в повідомленні на фейсбук-сторінці.

Обстрілу зазнали понад 80 населених пунктів у Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках. Підрозділами сил оборони України протягом доби було відбито понад 45 атак противника на зазначених ділянках фронту. Найзапекліші бої тривають за Бахмут і Мар'їнку.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка залишається сталою. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Певні підрозділи ЗС Білорусі продовжують виконувати завдання в прикордонних з Україною районах. На території Білорусі також продовжують перебувати підрозділи територіальних військ ЗС РФ.

На сіверському та слобожанському напрямках противник продовжує утримувати в прикордонних з Україною районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей певну кількість своїх військ.

На лиманському напрямку цієї доби противник наступальних дій не проводив.

На бахмутському напрямку тривають важкі бої за місто Бахмут. Також протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії на околицях населених пунктів Григорівка та Богданівка.

На авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Новокалинового та Первомайського Донецької області, успіху не мав, зазнав великих втрат.

На мар'їнському напрямку протягом доби українські підрозділи відбили численні атаки противника в північній і центральній частинах населеного пункту Мар'їнка, а також у Новомихайлівці Донецької області.

На шахтарському напрямку протягом поточної доби ворог наступальних дій не проводив.

На запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:26 23.04.2023
Українська авіація завдала одинадцять ударів по районах зосередження противника

Українська авіація завдала одинадцять ударів по районах зосередження противника

19:17 23.04.2023
В окупованій Станиці Луганській військовослужбовці ЗС РФ і найманці ПВК "Вагнер" влаштували перестрілку, є загиблі

В окупованій Станиці Луганській військовослужбовці ЗС РФ і найманці ПВК "Вагнер" влаштували перестрілку, є загиблі

07:53 23.04.2023
ЗС України знищили майже 700 окупантів, три танки, один гелікоптер за добу

ЗС України знищили майже 700 окупантів, три танки, один гелікоптер за добу

07:22 23.04.2023
ЗС України за добу відбили 58 ворожих атак на бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках

ЗС України за добу відбили 58 ворожих атак на бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках

19:47 22.04.2023
Ворог збільшив патрулі та стеження за українцями в Енергодарі та посилив тиск на співробітників Запорізької АЕС - Генштаб

Ворог збільшив патрулі та стеження за українцями в Енергодарі та посилив тиск на співробітників Запорізької АЕС - Генштаб

19:13 22.04.2023
Противник за добу завдав три ракетні та 24 авіаудари по території України

Противник за добу завдав три ракетні та 24 авіаудари по території України

19:08 22.04.2023
ЗС України відбили близько 40 ворожих атак за добу на бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках

ЗС України відбили близько 40 ворожих атак за добу на бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках

07:59 22.04.2023
За добу ЗС України знищили 680 окупантів, 4 танки, 5 артсистем і 4 БПЛА

За добу ЗС України знищили 680 окупантів, 4 танки, 5 артсистем і 4 БПЛА

07:44 22.04.2023
РФ не пропустила через кордон медичну евакуацію російських військових з України

РФ не пропустила через кордон медичну евакуацію російських військових з України

07:15 22.04.2023
За добу ворог завдав 33 ракетних та авіаудари, здійснив 50 обстрілів із РСЗВ

За добу ворог завдав 33 ракетних та авіаудари, здійснив 50 обстрілів із РСЗВ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ОК "Південь": російські війська за минулу добу скинули на Херсон 5 керованих авіабомб

Гуменюк про перетин українськими військами Дніпра на Херсонщині: потрібно набратися терпіння

Противник 70 разів обстріляв Запорізьку область, є поранений - голова ОВА

ЗС України знищили майже 700 окупантів, три танки, один гелікоптер за добу

ЗС України, ймовірно, почали контрнаступ, зайнявши позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області, ворог перейшов в оборону

ОСТАННЄ

Російські окупанти атакували безпілотниками Нікополь, три людини поранені

ПАРЄ планує провести дебати й ухвалити резолюцію щодо депортації українських дітей до РФ і тимчасово окупованих територій - нардеп Кравчук

Кількість постраждалих унаслідок обстрілів Херсонської області зросла до трьох осіб - Офіс генпрокурора

РФ вкрила масованим артилерійським обстрілом село Кізомис, поранено двох людей - Херсонська ОВА

Держприкордонслужба зафіксувала відтік 34 тис. з України після завершення великодніх свят

Росіяни скоротили угруповання кораблів у Чорному морі до 7

На Миколаївщині збито російський розвідувальний безпілотник

Кіпр заблокував активи осіб і компаній, які допомагали РФ обходити санкції - ЗМІ

У понеділок в Україні збережеться тепла погода, короткочасні дощі пройдуть на Лівобережжі, у Криму та Карпатському регіоні

ОК "Південь": російські війська за минулу добу скинули на Херсон 5 керованих авіабомб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА