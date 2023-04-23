Російські окупанти за добу завдали 28 авіаційних ударів по позиціях українських військ і населених пунктах

Російська Федерація не відмовляється від своїх планів щодо окупації нашої території. Продовжує ігнорувати міжнародне гуманітарне право, завдає ударів, здійснює обстріли не лише по позиціях українських військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Протягом доби противник завдав 28 авіаційних ударів та здійснив близько 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Імовірність нанесення ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - йдеться в повідомленні на фейсбук-сторінці.

Обстрілу зазнали понад 80 населених пунктів у Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках. Підрозділами сил оборони України протягом доби було відбито понад 45 атак противника на зазначених ділянках фронту. Найзапекліші бої тривають за Бахмут і Мар'їнку.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка залишається сталою. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Певні підрозділи ЗС Білорусі продовжують виконувати завдання в прикордонних з Україною районах. На території Білорусі також продовжують перебувати підрозділи територіальних військ ЗС РФ.

На сіверському та слобожанському напрямках противник продовжує утримувати в прикордонних з Україною районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей певну кількість своїх військ.

На лиманському напрямку цієї доби противник наступальних дій не проводив.

На бахмутському напрямку тривають важкі бої за місто Бахмут. Також протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії на околицях населених пунктів Григорівка та Богданівка.

На авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Новокалинового та Первомайського Донецької області, успіху не мав, зазнав великих втрат.

На мар'їнському напрямку протягом доби українські підрозділи відбили численні атаки противника в північній і центральній частинах населеного пункту Мар'їнка, а також у Новомихайлівці Донецької області.

На шахтарському напрямку протягом поточної доби ворог наступальних дій не проводив.

На запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.