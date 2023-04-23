ПАРЄ планує провести дебати й ухвалити резолюцію щодо депортації українських дітей до РФ і тимчасово окупованих територій - нардеп Кравчук

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) планує провести дебати за терміновою процедурою та ухвалити резолюцію щодо депортації українських дітей до Російської Федерації та тимчасово окупованих територій України, повідомила заступниця члена української делегації Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу").

"Вже прибула до Страсбурга, де увесь наступний тиждень працюватиму на весняній сесії ПАРЄ у складі потужної української делегації. Серед найбільш важливих для України пунктів порядку денного: дебати за терміновою процедурою та резолюція щодо примусового переміщення та депортації українських дітей до рф і тимчасово окупованих територій. З онлайн-зверненням до делегатів ПАРЄ із 46 країн виступить Перша леді України Олена Зеленська", - написала вона на своїй сторінці у Facebook у неділю.

Водночас комітет із питань культури ПАРЄ, очолюваний Кравчук, планує провести слухання щодо неможливості участі атлетів, які представляють Росію та Білорусь, на Олімпіаді в Парижі.

"Також плануються дебати із підготовки до 4-го саміту Ради Європи у Рейк’явіку, що відбудеться у травні цього року. Важливими стануть й слухання щодо ролі росії у зростанні напруги в Республіці Молдова. Практичне для нас значення матиме ухвалення резолюції щодо імплементації рішень ЄСПЛ", - уточнила парламентарій.

За її словами, на весняній сесії серед високоповажних гостей можуть виступити Гвюдні Йоуганнессон і Тордіс Гільфадоттір - президент і міністр закордонних справ Ісландії, держави-господаря травневого саміту, а також - президент ЄСПЛ Сіофра О'Лірі.

"З нетерпінням чекаємо на презентацію щорічного звіту від комісара Ради Європи з прав людини пані Дуні Міятович, яка, до речі, нещодавно підготувала всеосяжний документ щодо порушень прав кримських татар. Цікаво, що пленарні засідання РЄ тимчасово відбуватимуться в головній залі Європейського парламенту, що пов'язано з реконструкцією Палацу Європи", - додала Кравчук.