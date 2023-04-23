Події

14:46 23.04.2023

Росіяни скоротили угруповання кораблів у Чорному морі до 7

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Росіяни скоротили угруповання кораблів у Чорному морі до 7

На бойовому чергуванні в Чорному морі станом на 13.00 неділі перебуває 7 російських кораблів, з них два носії ракет "Калібр" загальним залпом у 8 ракет, повідомляють у телеграм-каналі Військово-морських сил Збройних сил України.

Раніше повідомлялося, що в суботу в Чорному морі було 11 кораблів, у неділю вранці - 10.

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель, у Середземному - вісім, із них два носії "Калібрів" загальним залпом до 24 ракет.

За минулу добу окупованою Керч-Єнікальською протокою пройшли в бік Азовського моря 7 суден, з них два - з Босфору, а в бік Чорного моря - 24 судна, з них 9 пройшли далі в бік Босфору.

 

Теги: #чорне_море #вмс_зсу

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