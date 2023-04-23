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12:55 23.04.2023

Кіпр заблокував активи осіб і компаній, які допомагали РФ обходити санкції - ЗМІ

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Кіпр заблокував активи осіб і компаній, які допомагали РФ обходити санкції - ЗМІ

Кіпр заморозив активи осіб і компаній, які допомагали РФ обходити санкції, запроваджені через війну в Україні, повідомила Deutsche Welle з посиланням на комісара з фінансів Кіпру Павлоса Іоанну.

"Кіпр ухвалив жорсткі заходи щодо осіб і компаній, які, за відомостями США і Великої Британії, допомагали російським олігархам обходити санкції, запроваджені через війну в Україні", - сказав Іоанну.

Як наголошується в повідомленні, активи осіб та організацій, які підпали під обмежувальні заходи, заморожено. Ідеться, зокрема, про реалізацію санкцій Великої Британії та США проти 13 фінансистів, які, як стверджується, допомагали російським олігархам обходити санкції та приховувати їхні фінансові активи. Серед підозрюваних - як кіпріоти, так і особи, які мають і кіпрське, і російське громадянство.

Як пише DW, у квітні США запровадили санкції проти кількох кіпрських компаній, а також проти громадян і резидентів Кіпру, яких Вашингтон пов'язує з російським мільярдером Алішером Усмановим. Велика Британія, зі свого боку, внесла до санкційного списку двох юристів: Христодулоса Вассіліадеса - за співпрацю з Усмановим, а Деметріса Іоаннідеса - за роботу на олігарха Романа Абрамовича.

"Влада Кіпру не виключила порушення кримінальних справ проти Вассіліадеса та Іоаннідеса", - наголошується DW.

 

Теги: #кіпр #санкції #активи_рф

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