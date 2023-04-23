Події

12:25 23.04.2023

ОК "Південь": російські війська за минулу добу скинули на Херсон 5 керованих авіабомб

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ОК "Південь": російські війська за минулу добу скинули на Херсон 5 керованих авіабомб

Минулої доби російські окупанти завдали масованого удару з чотирьох літаків, які скинули п'ять бомб під Херсоном. На щастя, обійшлося без постраждалих, повідомляє Оперативне командування "Південь"

"Ворог двічі застосував ударні дрони типу "Ланцет" по Херсонському району. А також завдав групового авіаційного бомбового удару 4 літаками Су-35 зі скиданням п'яти КАБ-500. Пошкоджено приватні житлові будинки. Без людських втрат", - йдеться в повідомленні ОК "Південь" у фейсбуці у неділю.

Як повідомляється, минулої доби в зоні відповідальності ОК "Південь" зафіксовано 56 ворожих обстрілів по акваторії Дніпро-Бузького лиману та щонайменше 5 населених пунктів Херсонського та Береславського районів.

Під час виконання вогневих завдань українською авіацією уражено зосередження живої сили та техніки противника у Скадовському районі.

 

Теги: #херсон #ок_південь

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