Сили оборони півдня: У грудні ворог скинув із літаків тактичної авіації понад 330 керованих авіабомб

У грудні ворог скинув із літаків тактичної авіації понад 330 керованих авіабомб, з 22 грудня їх застосування не фіксується, повідомила керівниця пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Робота по авіації в нашій зоні відповідальності була дуже важливою і показовою, бо пам'ятаємо, що ворог дуже потужно застосовував тактичну авіацію, використовуючи в напрямку лінії бойового зіткнення зі скиданням керованих авіабомб. Як по населених пунктах правого берега, так і пізніше по плацдарму лівого берега. Загалом можемо сказати, що нараховано понад 330 керованих авіабомб тільки в грудні, які були скинуті з літаків тактичної авіації", - сказала Гуменюк на брифінгу в Одесі у вівторок.

Вона зазначила, що після 22 грудня, коли було знищено два літаки на херсонському напрямку, "ворог серйозно замислився про те, що робити і як протидіяти".

"З 22 грудня ми не фіксуємо жодного пуску керованих авіабомб у нашій зоні відповідальності. Не тільки на суходолі, а й в акваторії Чорного моря", - наголосила Гуменюк.