ОК "Південь": Щодоби в нашій операційній зоні ворог використовує близько 200 безпілотників розвідувального типу

Після знищення українськими силами російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 ворог збільшив концентрацію безпілотників розвідувального типу, повідомила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Ми бачимо, що їм складніше проводити розвідку, і внаслідок цього підвищилася концентрація безпілотних розвідників. Зокрема, у нашій операційній зоні на півдні, від Запоріжжя до Одеської області, ми спостерігаємо щодоби близько 200 безпілотників якраз розвідувального типу. Вони працюють і з акваторії Чорного моря, працюють і вздовж лінії бойового зіткнення, намагаються максимально збирати інформацію і про віддалені регіони від лінії бойового зіткнення, глибше в тил. Але тут їм дуже суттєво заважає наша система радіоелектронної боротьби та вогнева робота", - сказала вона під час онлайн-брифінгу в понеділок.

За словами Гуменюк, також спостерігається спад активності ворожої авіації на херсонському напрямку, де ворог дуже обережно використовує тактичну авіацію.

"Після "літакопаду" вони (окупанти - ІФ-У) ставлять акцент на використанні тактичної авіації з акваторії Чорного моря в сенсі використання ракетних ударів", - додала вона.