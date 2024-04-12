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18:03 12.04.2024

Командувач ОК "Південь" Ковальчук повідомив про відставку з посади

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Командувач ОК "Південь" Ковальчук повідомив про відставку з посади

Командувач військ Оперативного командування "Південь" генерал-майор Андрій Ковальчук повідомив про відставку з посади й перехід у сферу навчання військовослужбовців.

"Панове офіцери, сержанти, солдати, службовці й працівники військ оперативного командування "Південь"! Шановні мешканці південних регіонів нашої країни! Бойові побратими, колеги, друзі! Дякую вам за спільну службу! Ці два з половиною роки стали непростим та насиченим періодом життя кожного з нас. (...) Я пишаюся тим, що мав честь і довіру бути вашим командиром, бути командувачем славного й норовливого Півдня", - йдеться в повідомленні Ковальчука на сторінці ОК "Південь" у фейсбуці в п'ятницю.

Він повідомив, що опікуватиметься підготовкою військовослужбовців. "Із впевненістю в нас і в наших із вами силах залишаюсь в єдиній армійській родині, і у вихованні молодих офіцерів впроваджуватиму ті самі принципи й вимоги, що завжди мав і маю до себе й тих, кого веду за собою: честь, порядність, патріотизм, відповідальність, відвага й розсудливість, - із цього зростає справжній командир, здатний бути взірцем для наслідування й виховувати власним прикладом свій бойовий колектив. Так формується новітнє військо демократичної незалежної держави", - написав Ковальчук.

Водночас він не уточнив, на яку посаду переводиться.

Раніше народний депутат України фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко повідомив, що Ковальчук очолить Одеську військову академію. Водночас на сайті та сторінці академії в соцмережі відповідної інформації немає. За даними ЗМІ, інформацію про призначення Ковальчука начальником вишу було оприлюднено на сторінці Військової академії м. Одеси у фейсбуці, однак згодом звідти її видалили. Водночас там з'явився допис Ковальчука про звільнення з посади командувача ОК "Південь".

Теги: #ковальчук #ок_південь

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