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16:50 16.04.2024

Командувачем військ оперативного командування "Південь" призначено бригадного генерала Шаповалова

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Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк представив особовому складу оперативного командування "Південь" новопризначеного командира - бригадного генерала Геннадія Шаповалова, повідомляє пресслужба командування у фейсбуці.

"Із великою вдячністю за потужну роботу Андрія Трохимовича я прийняв посаду командувача оперативного командування "Південь". Завдання, що стоять перед нами, потребують залучення сил, досвіду, креативу і наснаги, але я впевнений у нашій здатності до плідної праці та в досягненні поставлених цілей. Спільною працею злагодженої команди ми зможемо досягти великих результатів!" - заявив Шаповалов.

Шаповалов народився 1978 року в Кіровоградській області. У 2000 році з відзнакою закінчив Інститут танкових військ при Харківському державному політехнічному університеті, а у 2012 році так само - з відзнакою - Командно-штабний інститут застосування військ (сил) Національного університету оборони України.

Пройшовши всі щаблі військової кар'єри від командира танкового взводу до командира окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, в березні 2022 року отримав звання бригадного генерала.

Він також закінчив Національний університет "Острозька академія" за спеціальністю "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії" та Військовий коледж Армії США, де готується старший офіцерський склад американських Сухопутних військ.

Теги: #шаповалов #ок_південь

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