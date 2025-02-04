Генерал Шаповалов залишає посаду командувача військ ОК "Південь"

Бригадний генерал Геннадій Шаповалов повідомив, що залишає посаду командувача військ оперативного командування "Південь".

“Мав за честь бути командувачем військ оперативного командування “Південь” - потужного військового колективу, який з перших днів російсько-української війни мужньо і самовіддано захищає незалежність та суверенітет України на всіх напрямках. Гордий тим, що був частиною цієї міцної злагодженої та вмотивованої команди професіоналів-управлінців, справжніх воїнів та істинних патріотів України!”, - сказано у зверненні Шаповалова, що опубліковано на сторінці ОК “Південь” у Facebook.

Він подякував “кожному і кожній за відданість і силу духу, за сумлінну службу та плідну співпрацю у справі захисту Української держави”.

“Переконаний, що ви і надалі не зупинятиметесь на досягнутому, достойно виконуватимете свій військовий обов’язок, примножуючи славу Українського війська заради наближення нашої Перемоги! Дякую за службу! Разом переможемо! Честь!”, - додав Шаповалов.

16 квітня 2024 року командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк представив особовому складу оперативного командування "Південь" новопризначеного командира - бригадного генерала Геннадія Шаповалова.

19 січня президент України Володимир Зеленський повідомив, що бригадний генерал Геннадій Шаповалов працюватиме з українськими партнерами у Вісбадені, його завдання - це координація допомоги Україні у сфері безпеки.

Пізніше міністр оборони України Рустем Умєров підписав призначення Шаповалова головою української команди при NSATU у Вісбадені.

Військову освіту Шаповалов здобув в Україні, завершив її - у Військовому коледжі Армії США, де готують старших офіцерів Сухопутних військ. За роки служби пройшов усі щаблі військової кар'єри - від командира танкового взводу до командира окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. У 2022 році йому присвоєно звання бригадного генерала.

NSATU - структура, створена при НАТО влітку 2024 року з метою координації допомоги Україні. Штаб-квартира нової місії, що отримала назву "НАТО із гарантування безпеки і підготовки для України" (NSATU), розташована на американській військовій базі в німецькому місті Вісбаден. НАТО, як і планувалося раніше, взяло на себе координацію західної військової допомоги Україні. Дотепер координацією цих питань опікувалися Сполучені Штати.