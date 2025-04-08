Інтерфакс-Україна

Події

21:25 08.04.2025

Генерал США Каволі не підтримує ідею виведення американських військ з Європи

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Генерал США Каволі не підтримує ідею виведення американських військ з Європи

Головнокомандувач Збройних сил США в Європі й НАТО генерал Крістофер Каволі у вівторок виступив проти виведення американських військ з Європейського континенту, що може суперечити плану адміністрації президента США Дональда Трампа, повідомляє Politico.

Каволі заявив Комітету з питань збройних сил Палати представників, що він "послідовно рекомендував" зберігати той самий рівень чисельності військ з моменту вторгнення Росії в Україну в 2022 році.

"Я раджу зберігати таку чисельність військ, яка є зараз", - сказав він.

 

 

Теги: #війська #генерал #заява #сша

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