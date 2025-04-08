Генерал США Каволі не підтримує ідею виведення американських військ з Європи

Головнокомандувач Збройних сил США в Європі й НАТО генерал Крістофер Каволі у вівторок виступив проти виведення американських військ з Європейського континенту, що може суперечити плану адміністрації президента США Дональда Трампа, повідомляє Politico.

Каволі заявив Комітету з питань збройних сил Палати представників, що він "послідовно рекомендував" зберігати той самий рівень чисельності військ з моменту вторгнення Росії в Україну в 2022 році.

"Я раджу зберігати таку чисельність військ, яка є зараз", - сказав він.