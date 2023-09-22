Події

15:14 22.09.2023

ОК "Південь": Станом на зараз прибуття вагнерівців у Херсонську область не зафіксовано

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ОК "Південь": Станом на зараз прибуття вагнерівців у Херсонську область не зафіксовано

Керівник пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк спростувала інформацію про нібито прибуття вагнерівців у Херсонську область.

Відповідаючи на запитання, чи справді ворог перекинув на Херсонщину вагнерівців, Гуменюк сказала, що "в умовах гібридної війни, найімовірніше, вони намагаються в такий спосіб підняти бойовий дух свого окупаційного війська, бо справді мають потребу там у додаткових резервах".

За її словами, там зафіксовано прибуття Росгвардії та кадировців, що відбулося ще кілька тижнів тому для стримування дезертирських настроїв у самих окупаційних військах.

"Тому що як наслідок бойових подій, які вони можуть спостерігати на запорізькому напрямку, від потужної контрбатарейної боротьби, жертвами якої вони стають на херсонському напрямку, - вони фіксують у себе посилений рух дезертирського напряму", - сказала Гуменюк на онлайн-брифінгу в Media Center Ukraine - Ukrinform.

За її словами, ворожі підрозділи, які вже "більш-менш зорієнтувалися" щодо Херсонської області, шукають способи перейти у вигляд цивільних.

"Тобто знову почалися факти виявлення окупантів, які переодягаються в цивільне і намагаються загубитися серед цивільного населення, підлаштуватися під т. зв. евакуаційні автобуси, щоб виїхати з території", - додали в ОК "Південь".

Раніше російські пабліки повідомляли, що нібито представники ПВК "Вагнер" прибули в зону бойових дій у Херсонській області.

Теги: #ок_південь

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