Події

11:34 23.04.2023

Паводок у Києві пішов на спад, рівень води знижується вже тиждень - КМВА

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Паводок у Києві пішов на спад, рівень води знижується вже тиждень - КМВА

Паводок у Києві пішов на спад, зокрема порівняно з учорашнім днем рівень води знизився ще на 5 сантиметрів, повідомляє Київська міська військова адміністрація.

"Весь тиждень водопілля йде на спад. Але ще утримується підтоплення заплавних територій та низьких ділянок садово-дачної забудови, присадибних ділянок. Аварійних підтоплень по місту Києву не зафіксовано", - написав начальник КМВА Сергій Попко в телеграм-каналі в неділю.

Вимірювання проводилися поблизу мосту "Метро".

Нагадаємо, що пік паводку в Києві прогнозували на 22 квітня.

 

Теги: #паводок #київ

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