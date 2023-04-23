Гуменюк про перетин українськими військами Дніпра на Херсонщині: потрібно набратися терпіння

Речниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк закликала до терпіння і дотримання інформаційної тиші, коментуючи повідомлення про те, що українські військові зайняли позиції на лівобережжі Дніпра.

Раніше повідомлялося, що Інститут вивчення війни в останньому огляді написав про те, що українські військові зайняли позиції на лівобережжі Дніпра на тій частині Херсонщини, яка зараз перебуває під окупацією, чому є достатньо відеопідтверджень.

"Умови військової операції вимагають дійсно інформаційної тиші доти, доки це не буде достатньо безпечно для наших військових. Тому тут потрібно набратися терпіння", - сказала вона в ефірі телемарафону в неділю вранці.

Вона зазначила також, що перетин такої великої перепони, як Дніпро, потребує "дуже складної роботи, коли лінія фронту проходить такою широкою потужною річкою, як Дніпро".