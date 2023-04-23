ЗС України, ймовірно, почали контрнаступ, зайнявши позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області, ворог перейшов в оборону

Збройні сили України, ймовірно, почали контрнаступ, зайнявши позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області, противник тримає оборону в Олешках і Новій Каховці, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Згідно з даними Інституту, російські "воєнкори" надали достатньо географічно прив'язаних відеоматеріалів і текстових повідомлень, які підтверджують, що українські сили зайняли позиції на східному березі Херсонської області.

"Геолокаційні кадри, опубліковані російськими блогерами 22 квітня, показують, що українські сили зайняли позиції на березі Дніпра на північ від Олешків (7 км на північний захід від Херсона) і просунулися до північної околиці населеного пункту на трасі Е97, а також на захід від Дачі (10 км на південь від Херсона)", - ідеться у звіті.

Зазначається, що ці кадри також говорять про те, що російські війська можуть не контролювати острови на річках Конка і Чайка, розташовані менш ніж за пів кілометра на північ від геолокаційних позицій українських військових біля Антонівського мосту.

Західні аналітики зазначають, що 20 і 22 квітня російські "воєнкори" стверджували, що українські сили утримують позиції на східному березі Херсонської області вже кілька тижнів, встановили стабільні лінії постачання до цих позицій і регулярно здійснюють вилазки, що говорить про відсутність російського контролю над цим районом.

У ISW також зазначили, що на карті бойових дій ще одного російського блогера стверджується, що російські сили не контролюють деякі острови в дельті Дніпра на південний захід від Херсона, що свідчить про можливе просування українських військ на ці острови.

Аналітики також наголосили на скаргах окремих російських "воєнкорів", мовляв, низька інтенсивність вогню артилерії через надмірну централізацію ворожого військового командування дозволила українським військам висадитися на східному березі.

"Російські війська, можливо, вважають за краще утримувати оборону в міських районах, таких як Олешки та Нова Каховка, залишаючи острови в дельті Дніпра безлюдними. Масштаби і наміри цих українських позицій залишаються незрозумілими, так само як і здатність і готовність України утримувати стійкі позиції в цій місцевості", - зазначили в Інституті.

Крім того, в ISW наголосили, що вперше визнають територію на східному березі Дніпра Херсонщини контрольованою Україною, оскільки тільки зараз отримали надійні геолокаційні зображення українських позицій на східному березі, а також російські повідомлення з різних джерел про тривалу українську присутність на цій ділянці.