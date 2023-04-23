Події

08:19 23.04.2023

Окупанти випустили 236 снарядів із важкої артилерії, БПЛА та авіації по Херсонській області, є постраждалі

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Окупанти випустили 236 снарядів із важкої артилерії, БПЛА та авіації по Херсонській області, є постраждалі

Російські окупанти випустили 236 снарядів із важкої артилерії, БПЛА та авіації по Херсонській області, одна людина загинула, двоє поранені, повідомив глава ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив - 54 обстріли, випустивши 236 снарядів із важкої артилерії, БПЛА та авіації. Через російську агресію одна людина загинула, двоє дістали поранення", - написав він у телеграм-каналі вранці в неділю.

За його словами, місто Херсон ворог обстріляв двічі. Окупанти влучили в житлові квартали населених пунктів області.

Прокудін також повідомив, що з деокупованої території області евакуйовано 52 людини.

 

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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