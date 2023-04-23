Пригожин і російське військове керівництво намагаються переконати Путіна перейти до оборони зайнятих позицій, але безуспішно

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин і російське військове керівництво намагаються переконати Путіна перейти до оборони зайнятих позицій, але останні не наважуються прямо донести цю думку до президента РФ, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті зазначають, що Пригожин, імовірно, намагається переконати Путіна перейти до оборони напередодні потенційного контрнаступу України. Пригожин також виступає за те, щоб Росія зосередилася на утриманні нинішніх ліній фронту, а не прагнула нових досягнень, щоб російські сили могли відновити свою боєздатність для майбутніх наступальних операцій.

Він стверджує, що Росії необхідно зустріти майбутній український контрнаступ у повному складі і спробувати утримати нинішні лінії фронту, без припинення війни і без вступу в мирні переговори. На його думку, пауза після завершення української контратаки дасть змогу Росії відновити бойову міць і створити націоналістичну підтримку в російському суспільстві для відновлення боротьби навіть у разі поразки.

Водночас, згідно з даними Інституту, деякі російські ультранаціоналісти розповіли, що Міністерство оборони РФ повідомило їм про зусилля, спрямовані на набір 400 тис. контрактників, щоб забезпечити достатню кількість військовослужбовців для захисту й ефективного заморожування наявних фронтів в Україні, йдеться у звіті інституту.

У ISW зазначили, що російське військове командування перекидає призовників для утримання російських позицій у Криму і, можливо, планує підготувати нові ресурси для утримання Росією позиції, коли майбутній український контрнаступ досягне кульмінації.

"Міністр оборони РФ Сергій Шойгу і начальник Генерального штабу генерал армії Валерій Герасимов, ймовірно, усвідомлюють загрозу українського контрнаступу, але продовжують відправляти контрактників для посилення безглуздих наступальних операцій на вимогу Путіна", - вважають аналітики.

У ISW зазначили, що Путін віддає перевагу лояльності, а не компетентності, що, ймовірно, заважає Шойгу і Герасимову зосередитися на створенні оптимальних умов для ефективної оборони замість того, щоб витрачати елітні підрозділи на виснажливі бої за незначні досягнення.

"Те, що Путін продовжує наполягати на проведенні наступальних операцій на сході України, свідчить про те, що група, яка бажає заморозити війну вздовж нинішньої лінії фронту, не змогла переконати його", - додали аналітики.