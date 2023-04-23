Події

07:50 23.04.2023

Пригожин і російське військове керівництво намагаються переконати Путіна перейти до оборони зайнятих позицій, але безуспішно

2 хв читати
Пригожин і російське військове керівництво намагаються переконати Путіна перейти до оборони зайнятих позицій, але безуспішно

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин і російське військове керівництво намагаються переконати Путіна перейти до оборони зайнятих позицій, але останні не наважуються прямо донести цю думку до президента РФ, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті зазначають, що Пригожин, імовірно, намагається переконати Путіна перейти до оборони напередодні потенційного контрнаступу України. Пригожин також виступає за те, щоб Росія зосередилася на утриманні нинішніх ліній фронту, а не прагнула нових досягнень, щоб російські сили могли відновити свою боєздатність для майбутніх наступальних операцій.

Він стверджує, що Росії необхідно зустріти майбутній український контрнаступ у повному складі і спробувати утримати нинішні лінії фронту, без припинення війни і без вступу в мирні переговори. На його думку, пауза після завершення української контратаки дасть змогу Росії відновити бойову міць і створити націоналістичну підтримку в російському суспільстві для відновлення боротьби навіть у разі поразки.

Водночас, згідно з даними Інституту, деякі російські ультранаціоналісти розповіли, що Міністерство оборони РФ повідомило їм про зусилля, спрямовані на набір 400 тис. контрактників, щоб забезпечити достатню кількість військовослужбовців для захисту й ефективного заморожування наявних фронтів в Україні, йдеться у звіті інституту.

У ISW зазначили, що російське військове командування перекидає призовників для утримання російських позицій у Криму і, можливо, планує підготувати нові ресурси для утримання Росією позиції, коли майбутній український контрнаступ досягне кульмінації.

"Міністр оборони РФ Сергій Шойгу і начальник Генерального штабу генерал армії Валерій Герасимов, ймовірно, усвідомлюють загрозу українського контрнаступу, але продовжують відправляти контрактників для посилення безглуздих наступальних операцій на вимогу Путіна", - вважають аналітики.

У ISW зазначили, що Путін віддає перевагу лояльності, а не компетентності, що, ймовірно, заважає Шойгу і Герасимову зосередитися на створенні оптимальних умов для ефективної оборони замість того, щоб витрачати елітні підрозділи на виснажливі бої за незначні досягнення.

"Те, що Путін продовжує наполягати на проведенні наступальних операцій на сході України, свідчить про те, що група, яка бажає заморозити війну вздовж нинішньої лінії фронту, не змогла переконати його", - додали аналітики.

 

 

 

Теги: #путін #оборона #пригожин #isw

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:59 22.04.2023
Окупанти стверджують, що українські сили зайняли позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області - ISW

Окупанти стверджують, що українські сили зайняли позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області - ISW

08:01 21.04.2023
РФ має намір зберегти КПП з окупованими територіями з міркувань безпеки

РФ має намір зберегти КПП з окупованими територіями з міркувань безпеки

12:30 20.04.2023
Оборона Бахмута триває вже понад дев'ять місяців і має стратегічне значення в масштабах війни - Подоляк

Оборона Бахмута триває вже понад дев'ять місяців і має стратегічне значення в масштабах війни - Подоляк

20:14 19.04.2023
Херсонщину відвідував двійник Путіна - Данілов

Херсонщину відвідував двійник Путіна - Данілов

09:36 19.04.2023
Путін, імовірно, шукав потенційних винних у разі успіху ЗСУ, вважають в ISW

Путін, імовірно, шукав потенційних винних у разі успіху ЗСУ, вважають в ISW

08:02 19.04.2023
У разі відступу ЗС України з Бахмута ворог з інших напрямків продовжить наступ на українські міста

У разі відступу ЗС України з Бахмута ворог з інших напрямків продовжить наступ на українські міста

10:59 18.04.2023
Путін хоче взяти Бахмут до 9 травня, ПВК Вагнера знову отримує боєприпаси - ISW

Путін хоче взяти Бахмут до 9 травня, ПВК Вагнера знову отримує боєприпаси - ISW

10:57 15.04.2023
Кремль намагається підвищити свою привабливість перед Китаєм в оборонному секторі та стримати подальшу підтримку Японією України - ISW

Кремль намагається підвищити свою привабливість перед Китаєм в оборонному секторі та стримати подальшу підтримку Японією України - ISW

10:00 14.04.2023
РФ зможе знову стати загрозою для України та НАТО в майбутньому, але поки що не здатна вести кілька наступів одночасно, - ISW

РФ зможе знову стати загрозою для України та НАТО в майбутньому, але поки що не здатна вести кілька наступів одночасно, - ISW

13:35 11.04.2023
Якби Путін приїхав до Австрії, його заарештували б - міністр у справах ЄС

Якби Путін приїхав до Австрії, його заарештували б - міністр у справах ЄС

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗС України, ймовірно, почали контрнаступ, зайнявши позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області, ворог перейшов в оборону

Зеленський: Завдання - прибрати будь-які можливості Росії обходити санкції

ЗС України ліквідували Мі-24 і чотири БПЛА противника

Зеленський ввів у дію нові рішення РНБО про санкції, у списку - російські партії, ЦВК РФ і шейх Малі

Іспанія має намір поставити Україні 6 танків "Леопард" уже найближчими днями

ОСТАННЄ

Окупанти атакують Нікополь дронами, жителів просять не покидати будівлі

Рятувальники ліквідували пожежу на АЗС у Харкові, причину загоряння встановлюють

На Харківщині в результаті нічних ворожих ударів пошкоджено овочеву фабрику та приватні будинки, постраждалих немає

Землетрус магнітудою 5,8 стався біля берегів Індонезії

Окупанти обстріляли Марганецьку громаду Дніпропетровської області

Окупанти випустили 236 снарядів із важкої артилерії, БПЛА та авіації по Херсонській області, є постраждалі

ЗС України знищили майже 700 окупантів, три танки, один гелікоптер за добу

ЗС України, ймовірно, почали контрнаступ, зайнявши позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області, ворог перейшов в оборону

ЗС України за добу відбили 58 ворожих атак на бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках

23 квітня: Цей день в Україні та в світі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА