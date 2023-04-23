Події

07:22 23.04.2023

ЗС України за добу відбили 58 ворожих атак на бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках

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ЗС України за добу відбили 58 ворожих атак на бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках

Збройні сили України за добу відбили 58 атак російських окупантів на бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках, повідомляє Генеральний штаб.

"Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках - відбито 58 атак противника", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що найзапекліші бої тривають за Бахмут і Мар'їнку.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На сіверському та слобожанському напрямках противник упродовж доби завдав авіаційного удару по Орликівці та здійснив обстріли населених пунктів Карповичі і Хотіївка Чернігівської області; Уланове, Бруски, Стукалівка, Волфине, Коренівка і Юнаківка Сумської області, а також Тимофіївка на Харківщині.

На куп'янському напрямку артилерійського обстрілу противника зазнали Новомлинськ, Западне, Масютівка, Синьківка, Кислівка та Берестове Харківської області.

На лиманському напрямку противник наступальних дій не здійснював. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське і Білогорівка Луганської області та Діброва, Верхньокам’янське і Спірне Донецької області.

На бахмутському напрямку тривають запеклі бої за місто Бахмут. Поблизу населених пунктів Григорівка, Хромове та Іванівське противник вів безуспішні наступальні дії. Від ворожих обстрілів постраждали Роздолівка, Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка,  Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Олександро-Шультине, Біла Гора, Диліївка, Залізне, Північне, Південне та Нью-Йорк Донецької області.

На авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Новокалинового Донецької області, успіху не мав. Обстріляв, зокрема, Новокалинове, Степове, Авдіївку, Тоненьке, Первомайське та Невельське Донецької області.

На мар’їнському напрямку протягом минулої доби наші захисники відбили атаки противника в районі Мар’їнки. Окрім цього, ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Георгіївка та Новомихайлівка Донецької області.

На шахтарському напрямку минулої доби ворог обстріляв Вугледар, Пречистівку, Новоукраїнку, Золоту Ниву та Велику Новосілку на Донеччині.

На запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує вести  оборонні дії. Протягом минулої доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів. Серед них – Времівка, Зелене Поле Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір'я, Мала Токмачка, Новоандріївка та Кам’янське Запорізької області; Саблуківка, Берислав, Козацьке, Токарівка, Інгулець, Інженерне, Антонівка, Білозерка, Берегове, Кізомис на Херсонщині та місто Херсон.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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