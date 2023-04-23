Події

04:35 23.04.2023

Німецький Карлсруе став побратимом Вінниці

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Місто Карлсруе (Німеччина) стало побратимом української Вінниці згідно з підписаною угодою, повідомив мер міста Сергій Моргунов.

"Вінниця та Карлсруе – тепер побратими. Угода підписана!", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, це відкриває нові можливості обміну досвідом, спільних проектів та комунікації між мешканцями.

Він зазначив, що показовим було те, що Карлсруе підтримував Вінницю, не чекаючи формальної процедури. Зокрема, наданням наметів для пунктів незламності та генератори, які допомогли Вінниці взимку.

"Вже ми бачимо, у яких сферах можемо працювати далі – просторовий розвиток та мобільність, енергетика, ІТ та наукова діяльність, культура та туризм. І звичайно – євроінтеграція. Це актуальні напрямки для повоєнного оновлення та інноваційного розвитку", – поділився Моргунов, висловивши надію на "початок великого шляху партнерства, дружби та довіри".

"Дякую громаді Карлсруе, мера Франка Ментрупа та муніципалітету, Український культурний центр за теплий прийом. Чекаємо на делегацію з Карла у нашій Вінниці у травні", - зазначив мер, подякувавши також німецькому народу та всім, хто допомагає Україні.

Теги: #україна #німеччина #міста #побратими

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