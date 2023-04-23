Події

01:48 23.04.2023

Резніков і Уоллес під час "Рамштайну" обговорили посилення можливостей ЗСУ

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Резніков і Уоллес під час "Рамштайну" обговорили посилення можливостей ЗСУ

Міністр оборони України Олексій Резніков у ході "Рамштайну" провів переговори з британським колегою Беном Воллесом щодо посилення можливостей української армії.

"Завжди приємно бачити свого колегу та великого друга України Бена Воллеса на зустрічі "Рамштайн". Ми обговорили подальше посилення можливостей української армії, включаючи навчання наших військовослужбовців", - написав український міністр за підсумками переговорів.

Як повідомлялося, 21 квітня проходило 11-те засідання Контактної групи з питань оборони України на військово-повітряній базі "Рамштайн" у Німеччині.

Зустріч відбулася за участю представників понад 50 країн під головуванням міністра оборони США Ллойда Остіна та голови Об'єднаного комітету начальників штабів генерала Марка Міллі. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг також приїхав на зустріч.

Теги: #україна #допомога #великобританія #резніков

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