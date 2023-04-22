Події

20:05 22.04.2023

У Херсонській області на російській міні підірвався місцевий житель

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У Великоолександрівській громаді Херсонської області через вибухівку, залишену росіянами, загинув мирний житель, повідомила пресслужба обласної військової адміністрації.

"Трагедія сталася на березі річки Інгулець, між селами Давидів Брід та Білогірка. Там 30-річний чоловік натрапив на російський вибухонебезпечний предмет. Він отримав травми несумісні з життям", - пояснили у відомстві.

В ОВА нагадують, що мінна небезпека на Херсонщині залишається високою.

Так, зоною підвищеної небезпеки є узбережжя водойм, поля, лісосмуги, узбіччя доріг, пустирі.

В ОВА закликали громадян не відвідувати ці місця, якщо не впевнені, що там працювали сапери.

 

 

 

Теги: #жертва #міни #херсонська_область

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