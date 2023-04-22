Ворог збільшив патрулі та стеження за українцями в Енергодарі та посилив тиск на співробітників Запорізької АЕС - Генштаб

Російські окупанти збільшили патрулі і стеження за українцями в Енергодарі та посилили тиск на співробітників Запорізької АЕС, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Окупанти продовжують посилювати контррозвідувальний режим на тимчасово захоплених територіях України.

"В Енергодарі Запорізької області, збільшено кількість патрулів, на блокпостах почали більш прискіпливо перевіряти особисті документи та оглядати транспортні засоби. Окупанти обмежили відвідування лісових зон. Громадян України, яких помічено в цих локаціях, працівники фсб рф беруть на контроль, перевіряють їх персональні дані", - йдеться у зведенні.

Також повідомляється, що водночас представники російських спецслужб у місті організували приховане спостереження за громадянами України, які відмовилися від отримання російського паспорта.

Враховують, зокрема, джерела фінансових доходів таких громадян.

"Представників ФСБ РФ цікавить, яким чином відбувається перерахунок коштів з території підконтрольної уряду України до тимчасово захоплених територій області та яким чином ці кошти конвертуються в готівку", - пояснили в Генштабі.

Разом із тим, через критичну нестачу на Запорізькій АЕС кваліфікованих працівників, готових працювати на окупантів, ворог посилив психологічний та фізичний тиск на українських працівників ЗАЕС.

"Використовуючи залякування, погрози, шантаж та тортури ворог продовжує примушувати останніх до отримання російського громадянства та підписання трудових договорів з російською державною корпорацією "росатом", - сказано у вечірньому зведенні.