Українські прикордонники за добу відбили чотири атаки противника в Бахмуті, знешкодили 13 окупантів

Українські прикордонники за добу знищили шістьох окупантів у Бахмуті (Донецька обл.), відбили 4 атаки противника, повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.

"За добу в Бахмуті прикордонники відбили 4 атаки та знешкодили 13 окупантів. Орієнтовні втрати ворога склали 13 осіб: 6 - вбито, ще 7 - поранено", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що противник тричі атакував уночі, ще одну спробу прориву здійснив удень. Ворожі піхотні хвилі бійці ДПСУ зустрічали вогнем зі стрілецької зброї, а одну зі штурмових груп закидали гранатами.

"Усі спроби противника подолати лінію оборони були марними", - наголосили у відомстві.