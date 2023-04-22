Противник за добу завдав три ракетні та 24 авіаудари по території України

Російські війська за добу завдали три ракетних і 24 авіаудари по території України, є загиблі і поранені, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил.

"Протягом доби противник завдав 3 ракетних, 24 авіаційні удари та здійснив близько 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ймовірність нанесення ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається досить високою.

Своєю чергою, українські Повітряні сили за добу завдали противнику 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки, а підрозділи ракетних військ і артилерії вразили 3 райони зосередження живої сили та 1 район зосередження боєприпасів.