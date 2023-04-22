Події

19:08 22.04.2023

ЗС України відбили близько 40 ворожих атак за добу на бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках

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ЗС України відбили близько 40 ворожих атак за добу на бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках

Збройні сили України відбили за добу близько 40 ворожих атак окупантів, повідомляє Генеральний штаб України.

Повідомляється, що основні зусилля ворог продовжує зосереджувати на веденні наступальних дій на бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках. Там відбито близько 40 атак противника.

"Найзапекліші бої тривають за Бахмут і Мар'їнку", - йдеться у зведенні.

Разом із тим, на волинському та поліському напрямках оперативна обстановка залишається без особливих змін. Визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах.

На сіверському та слобожанському напрямках противник, протягом доби завдав авіаційного удару по населеному пункту Орликівка Чернігівської області; здійснив обстріли населених пунктів Уланове, Бруски, Стукалівка, Волфине, Коренівка, Юнаківка Сумської області, а також Тимофіївка на Харківщині.

На куп’янському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Новомлинськ, Западне, Масютівка, Синьківка, Кислівка та Берестове Харківської області.

На лиманському напрямку цієї доби противник наступальних дій не проводив. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Діброва, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області.

На бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії.

Тривають важкі бої за місто Бахмут. Поблизу населених пунктів Григорівка, Хромове та Іванівське противник вів безуспішні наступальні дії. Від ворожих обстрілів постраждали Роздолівка, Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка,  Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Олександро-Шультине, Біла Гора, Диліївка, Залізне, Північне, Південне та Нью-Йорк Донецької області.

На авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районі Новокалинового Донецької області, успіху не мав. Обстріляв, зокрема, Новокалинове, Степове, Авдіївку, Тоненьке, Первомайське та Невельське Донецької області.

На мар’їнському напрямку протягом доби нашими захисниками відбито численні атаки противника в районі населеного пункту Мар’їнка Донецької області. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка Донецької області.

На шахтарському напрямку протягом поточної доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Богоявленка, Вугледар, Новомайорське Донецької області.

На запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує оборонятися. В той же час, протягом доби здійснив обстріли понад 30 населених пунктів. Серед них – Времівка, Зелене Поле Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір'я, Мала Токмачка, Новоандріївка та Кам’янське Запорізької області; Саблуківка, Берислав, Козацьке, Токарівка, Інгулець, Інженерне, Антонівка, Білозерка, Берегове, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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