На півночі України знижується рівень води в річках, залишаються підтопленими 223 приватні будинки - ДСНС

Тенденція зниження темпу підняття рівня води спостерігається в річках на півночі України, повідомляється в телеграм-каналі Державної служби України з надзвичайних ситуацій у суботу.

"Залишається підтопленим 1 тис. 251 домогосподарство (Чернігівщина - 488, Кіровоградщина - 323, Черкащина - 140, Дніпропетровщина - 123, Полтавщина - 107, Київщина - 52 і Волинщина - 18) і 223 будинки (Кіровоградщина - 87, Дніпропетровщина - 65, Черкащина - 40, Чернігівщина - 29 і Полтавщина - 2). Наразі гідрологічна ситуація є контрольованою та перебуває під посиленим контролем ДСНС", - ідеться в повідомленні.

За інформацією Гідрометеорологічного центру, триває сезонне підняття рівня води в межах річок Віть, Дніпро, Десна, Сейм, Сож, Прип'ять, Горинь та Західний Буг на територіях 9 областей: Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Київської, Кіровоградської, Рівненської, Полтавської, Черкаської та Чернігівської.