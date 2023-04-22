Події

08:45 22.04.2023

Окупанти випустили 235 снарядів із важкої артилерії та БПЛА по Херсонській області

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Окупанти випустили 235 снарядів із важкої артилерії та БПЛА по Херсонській області

Територію Херсонської області за добу противник обстріляв 45 разів, випустив 235 снарядів, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив - 45 обстрілів, випустивши 235 снарядів із важкої артилерії та БПЛА", - написав він у телеграм-каналі в суботу.

Прокудін уточнив, що російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області.

За його словами, жертв і постраждалих серед цивільного населення немає.

Також Прокудін зазначив, що з деокупованої території області евакуйовано 83 людини.

 

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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