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08:07 22.04.2023

Можливий претендент на посаду директора новоствореного департаменту нагляду НБУ звільнився з посади заступника голови банку "Кредит Дніпро"

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Наглядова рада банку "Кредит Дніпро" в п'ятницю припинила повноваження першого заступника голови правління банку Андрія Котюжинського у зв'язку із закінченням терміну дії його повноважень, йдеться в повідомленні фінустанови в системі розкриття НКЦПФР.

Раніше видання UBR називало його одним із претендентів на посаду новоствореного департаменту інтегрованого нагляду за банками Національного банку України.

Згідно з повідомленням Нацбанку в п'ятницю, правління НБУ ухвалило рішення про реорганізацію департаменту банківського нагляду, внаслідок чого зазначений департамент підлягає ліквідації, однак створюється новий департамент інтегрованого нагляду за банками з подібними функціями і відділ моніторингу пов'язаних із банками осіб.

У зв'язку з цим чинна директорка департаменту банківського нагляду Наталія Дегтярьова втрачає свою посаду, а Нацбанк призначить нового голову новоствореного департаменту.

Котюжинський обіймав посаду першого заступника голови правління банку "Кредит Дніпро" 1 рік і 7 місяців, на його місце ніхто не призначений.

Як повідомлялося, Нацбанк реорганізував департамент банківського нагляду в департамент інтегрованого нагляду за банками і створив відділ моніторингу пов'язаних із банками осіб відповідно до свого зобов'язання, зафіксованого в меморандумі про економічну та фінансову політику України з Міжнародним валютним фондом (МВФ) від 24 березня 2023 року.

 

 

Теги: #нбу #кадри

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