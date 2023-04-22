Події

07:59 22.04.2023

За добу ЗС України знищили 680 окупантів, 4 танки, 5 артсистем і 4 БПЛА

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За добу ЗС України знищили 680 окупантів, 4 танки, 5 артсистем і 4 БПЛА

ЗСУ за добу знищили 680 окупантів, 4 танки, 4 бронемашини, 5 артсистем, 4 засоби ППО, 4 БПЛА і 8 одиниць автомобільної та спеціальної техніки, повідомили в Генштабі.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.04. 23 орієнтовно склали: особового складу - близько 185 730 (+680) осіб ліквідовано, танків - 3672 (+4) од, бойових броньованих машин - 7130 (+4) од, артилерійських систем - 2832 (+5) од, РСЗВ - 539 (+0) од, засоби ППО - 289 (+4) од, літаків - 308 (+0) од, гелікоптерів - 293 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2398 (+4), крилаті ракети - 911 (+0), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 5718 (+5) од, спеціальна техніка - 337 (+3)", - ідеться у зведенні в суботу.

 

 

 

Теги: #втрати #генштаб_зсу #ворог

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