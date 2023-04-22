РФ не пропустила через кордон медичну евакуацію російських військових з України

Противник продовжує зазнавати втрат на території України, намагається приховати кількість поранених, повідомили в Генштабі ЗС України.

Зокрема, українські військові зазначають, що 17 квітня цього року, із тимчасово окупованої Луганської області в бік населеного пункту Уразово Бєлгородської області, противник намагався здійснити медичну евакуацію. Для перевезення поранених окупантів було задіяно 14 вантажних автомобілів. При спробі перетину Державного кордону України на територію російської федерації, з певних причин російська сторона не пропустила військову колону та розвернула її назад. Відомо, що під час зазначеного переміщення частина військовослужбовців противника не вижила через відсутність належної медичної допомоги. Інша частина важкопоранених загарбників, понад 50 осіб, перевезена до шпиталю, що розгорнутий на базі Троїцької центральної районної лікарні.

Також повідомляється, що авіація Сил оборони за минулу добу завдала 5 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії вразили 2 райони зосередження живої сили, зенітно-ракетний комплекс і ще 2 важливих військових об'єкти противника.