Події

07:34 22.04.2023

Гендиректор МАГАТЕ стурбований обстрілами поблизу Запорізької АЕС

1 хв читати
Гендиректор МАГАТЕ стурбований обстрілами поблизу Запорізької АЕС

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі в п'ятницю висловив занепокоєння через обстріли поблизу Запорізької АЕС.

"Наші експерти на цій атомній електростанції часто повідомляли про звуки вибухів, іноді, за їхніми словами, це було схоже на інтенсивний обстріл недалеко від станції. Я глибоко стурбований таким станом справ", - наводяться слова Гроссі в повідомленні МАГАТЕ.

Він зазначив, що продовжує докладати зусиль щодо гарантування безпеки ЗАЕС, а також вести переговори з російською та українською сторонами.

Запорізька АЕС - найбільша атомна станція в Європі, має шість енергоблоків ВВЕР-1000.

 

 

Теги: #обстріли #запорізька_аес #гроссі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:45 22.04.2023
Окупанти випустили 235 снарядів із важкої артилерії та БПЛА по Херсонській області

Окупанти випустили 235 снарядів із важкої артилерії та БПЛА по Херсонській області

08:29 22.04.2023
Окупанти обстріляли три райони Харківщини, масштабних руйнувань і постраждалих немає

Окупанти обстріляли три райони Харківщини, масштабних руйнувань і постраждалих немає

08:17 22.04.2023
У результаті обстрілів на Донеччині загинула одна людина, поранено двох

У результаті обстрілів на Донеччині загинула одна людина, поранено двох

21:37 21.04.2023
Росіяни протягом дня обстрілювали чотири прикордонні громади Сумщини, одна людина поранена, пошкоджено будівлю школи

Росіяни протягом дня обстрілювали чотири прикордонні громади Сумщини, одна людина поранена, пошкоджено будівлю школи

08:27 21.04.2023
Росіяни 63 рази обстріляли Херсонську область, загинуло двоє людей, поранено троє

Росіяни 63 рази обстріляли Херсонську область, загинуло двоє людей, поранено троє

07:45 21.04.2023
Уночі противник важкою артилерією атакував Мирівську громаду

Уночі противник важкою артилерією атакував Мирівську громаду

20:24 20.04.2023
Ворог обстріляв Великомихайлівську громаду, постраждалих немає

Ворог обстріляв Великомихайлівську громаду, постраждалих немає

20:13 20.04.2023
Ізраїль у травні планує випробувати систему попередження про ракетні обстріли в Києві

Ізраїль у травні планує випробувати систему попередження про ракетні обстріли в Києві

13:22 20.04.2023
ОК "Північ" про обстріли Чернігівщини: близько 11:00 поранено трьох жителів, одна з жінок померла, о 12-й годині стало відомо про нові обстріли й жертви

ОК "Північ" про обстріли Чернігівщини: близько 11:00 поранено трьох жителів, одна з жінок померла, о 12-й годині стало відомо про нові обстріли й жертви

08:25 20.04.2023
Окупанти обстріляли три райони Харківщини, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано

Окупанти обстріляли три райони Харківщини, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У РФ скасували акції "Безсмертний полк", побоюючись розкриття масштабів нещодавніх втрат у війні в Україні

За добу ЗС України знищили 680 окупантів, 4 танки, 5 артсистем і 4 БПЛА

Ворог увечері атакував Україну ударними дронами, чотири з п’яти збито ППО

Бахмут залишається епіцентром бойових дій

Зеленський підписав закон про запровадження іспитів з основ Конституції, історії та державної мови для отримання громадянства України

ОСТАННЄ

Окупанти обстріляли прикордоння Сумської області вранці, без наслідків

Рівень Дніпра в Києві знизився ще на 16 см - начальник військової адміністрації

За добу на лівобережжі Херсонської області знищено 31 окупанта, щонайменше 3 ЗРК, РЛС та артустановку - ОК "Південь"

Окупанти скоротили угруповання кораблів ракетоносіїв "Калібрів" у Чорному морі до 2 - ОК "Південь"

Окупанти скинули вночі авіабомбу на прикордонне село в Чернігівській області

У РФ скасували акції "Безсмертний полк", побоюючись розкриття масштабів нещодавніх втрат у війні в Україні

Окупанти стверджують, що українські сили зайняли позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області - ISW

NASA і Космічне агентство України підписали спільну заяву

Можливий претендент на посаду директора новоствореного департаменту нагляду НБУ звільнився з посади заступника голови банку "Кредит Дніпро"

Зеленський підписав закон "Про географічні назви"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА