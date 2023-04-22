Гендиректор МАГАТЕ стурбований обстрілами поблизу Запорізької АЕС

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі в п'ятницю висловив занепокоєння через обстріли поблизу Запорізької АЕС.

"Наші експерти на цій атомній електростанції часто повідомляли про звуки вибухів, іноді, за їхніми словами, це було схоже на інтенсивний обстріл недалеко від станції. Я глибоко стурбований таким станом справ", - наводяться слова Гроссі в повідомленні МАГАТЕ.

Він зазначив, що продовжує докладати зусиль щодо гарантування безпеки ЗАЕС, а також вести переговори з російською та українською сторонами.

Запорізька АЕС - найбільша атомна станція в Європі, має шість енергоблоків ВВЕР-1000.