Іноагентом у РФ визнано журналіста-розслідувача Христо Грозєва

Мін'юст РФ надав статус іноземного агента журналісту-розслідувачу Христо Грозеву, який проживає за кордоном.

Реєстр іноагентів на сайті Мін'юсту оновився ввечері в п'ятницю.

За даними відомства, Грозєв "поширював, зокрема з використанням сучасних інформаційних технологій, недостовірну інформацію про ухвалювані органами публічної влади рішення і політику, яку вони проводять, брав участь у створенні для необмеженого кола осіб матеріалів іноземних агентів, а також іноземної неурядової організації, діяльність якої визнано небажаною на території РФ".

Раніше в п'ятницю Лефортовський суд Москви за клопотанням слідства заочно заарештував журналіста і керівника проєкту Bellingcat, громадянина Болгарії Христо Грозєва, якого обвинувачують у РФ в організації незаконного перетину кордону.