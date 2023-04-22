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07:19 22.04.2023

Іноагентом у РФ визнано журналіста-розслідувача Христо Грозєва

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Іноагентом у РФ визнано журналіста-розслідувача Христо Грозєва

Мін'юст РФ надав статус іноземного агента журналісту-розслідувачу Христо Грозеву, який проживає за кордоном.

Реєстр іноагентів на сайті Мін'юсту оновився ввечері в п'ятницю.

За даними відомства, Грозєв "поширював, зокрема з використанням сучасних інформаційних технологій, недостовірну інформацію про ухвалювані органами публічної влади рішення і політику, яку вони проводять, брав участь у створенні для необмеженого кола осіб матеріалів іноземних агентів, а також іноземної неурядової організації, діяльність якої визнано небажаною на території РФ".

Раніше в п'ятницю Лефортовський суд Москви за клопотанням слідства заочно заарештував журналіста і керівника проєкту Bellingcat, громадянина Болгарії Христо Грозєва, якого обвинувачують у РФ в організації незаконного перетину кордону.

 

 

Теги: #рф #мінюст #визнання #іноагент

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