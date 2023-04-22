За добу ворог завдав 33 ракетних та авіаудари, здійснив 50 обстрілів із РСЗВ

Минулої доби п'ятниці, 21 квітня, противник завдав 3 ракетних, 30 авіаційних ударів і здійснив 50 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, повідомляє Генштаб ЗСУ на фейсбук-сторінці в суботу.

Зокрема, на сіверському та слобожанському напрямках здійснив обстріл населених пунктів Леонівка і Грем’яч Чернігівської області; Шалигине, Волфине і Кіндратівка - Сумської, а також Гоптівка та Вовчанські Хутори на Харківщині.

На куп'янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Західне, Котлярівка та Берестове Харківської області.

На лиманському напрямку під артилерійські обстріли потрапили Стельмахівка, Макіївка, Невське, Діброва і Білогорівка Луганської області та Іванівка, Верхньокам’янське, Спірне і Званівка Донецької області.

На бахмутському напрямку від ворожих обстрілів постраждали Роздолівка, Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Олександро-Шультине, Біла Гора, Диліївка, Залізне, Північне, Південне та Нью-Йорк Донецької області.

На авдіївському напрямку противник здійснив обстріли населених пунктів Новокалинове, Степове, Авдіївка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області та низки інших.

На мар'їнському напрямку минулої доби обстрілу зазнали Красногорівка, Мар'їнка, Перемога та Новомихайлівка Донецької області.

На шахтарському напрямку ворог обстріляв Пречистівку, Новоукраїнку, Золоту Ниву, Велику Новосілку Донецької області.

На запорізькому та херсонському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів. Серед них - Ольгівське, Павлівка, Малинівка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Оріхів, Новоданилівка та Новоандріївка Запорізької області, а також Антонівка Херсонської області та місто Херсон.