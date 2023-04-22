Події

07:15 22.04.2023

За добу ворог завдав 33 ракетних та авіаудари, здійснив 50 обстрілів із РСЗВ

2 хв читати
За добу ворог завдав 33 ракетних та авіаудари, здійснив 50 обстрілів із РСЗВ

Минулої доби п'ятниці, 21 квітня, противник завдав 3 ракетних, 30 авіаційних ударів і здійснив 50 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, повідомляє Генштаб ЗСУ на фейсбук-сторінці в суботу.

Зокрема, на сіверському та слобожанському напрямках здійснив обстріл населених пунктів Леонівка і Грем’яч Чернігівської області; Шалигине, Волфине і Кіндратівка - Сумської, а також Гоптівка та Вовчанські Хутори на Харківщині.

На куп'янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Західне, Котлярівка та Берестове Харківської області.

На лиманському напрямку під артилерійські обстріли потрапили Стельмахівка, Макіївка, Невське, Діброва і Білогорівка Луганської області та Іванівка, Верхньокам’янське, Спірне і Званівка Донецької області.

На бахмутському напрямку від ворожих обстрілів постраждали Роздолівка, Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Олександро-Шультине, Біла Гора, Диліївка, Залізне, Північне, Південне та Нью-Йорк Донецької області.

На авдіївському напрямку противник здійснив обстріли населених пунктів Новокалинове, Степове, Авдіївка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області та низки інших.

На мар'їнському напрямку минулої доби обстрілу зазнали Красногорівка, Мар'їнка, Перемога та Новомихайлівка Донецької області.

На шахтарському напрямку ворог обстріляв Пречистівку, Новоукраїнку, Золоту Ниву, Велику Новосілку Донецької області.

На запорізькому та херсонському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів. Серед них - Ольгівське, Павлівка, Малинівка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Оріхів, Новоданилівка та Новоандріївка Запорізької області, а також Антонівка Херсонської області та місто Херсон.

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:09 22.04.2023
Бахмут залишається епіцентром бойових дій

Бахмут залишається епіцентром бойових дій

07:24 21.04.2023
ЗС України за добу відбили понад 60 ворожих атак, за Бахмут тривають запеклі бої

ЗС України за добу відбили понад 60 ворожих атак, за Бахмут тривають запеклі бої

07:19 21.04.2023
Ворог уночі застосував близько десяти дронів "Шахед-136", вісім із яких ліквідувала ППО

Ворог уночі застосував близько десяти дронів "Шахед-136", вісім із яких ліквідувала ППО

08:12 20.04.2023
ЗС України знищили 670 окупантів, 2 танки, 6 артсистем і 10 БПЛА за добу

ЗС України знищили 670 окупантів, 2 танки, 6 артсистем і 10 БПЛА за добу

07:57 20.04.2023
Авіація ЗС України завдала сім ударів по районах зосередження о/с противника

Авіація ЗС України завдала сім ударів по районах зосередження о/с противника

07:43 20.04.2023
За добу ворог атакував 26 ударними БПЛА типу "Шахед-136", ЗС України збили 21

За добу ворог атакував 26 ударними БПЛА типу "Шахед-136", ЗС України збили 21

07:26 20.04.2023
ЗС України за добу відбили 55 атак противника на п’яти напрямках

ЗС України за добу відбили 55 атак противника на п’яти напрямках

19:06 19.04.2023
Окупанти завдали трьох ракетних і 37 авіаударів по Україні за добу

Окупанти завдали трьох ракетних і 37 авіаударів по Україні за добу

19:05 19.04.2023
Сили оборони завдали ударів по дев'яти місцях скупчення окупантів за добу

Сили оборони завдали ударів по дев'яти місцях скупчення окупантів за добу

18:23 19.04.2023
За добу на сході України відбито понад 40 атак окупантів, за Бахмут і Мар'їнку тривають запеклі бої - Генштаб ЗСУ

За добу на сході України відбито понад 40 атак окупантів, за Бахмут і Мар'їнку тривають запеклі бої - Генштаб ЗСУ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ворог увечері атакував Україну ударними дронами, чотири з п’яти збито ППО

Бахмут залишається епіцентром бойових дій

Зеленський підписав закон про запровадження іспитів з основ Конституції, історії та державної мови для отримання громадянства України

Ресурси держави спрямовуються насамперед на деокупацію територій

Учасники групи у форматі "Рамштайн" надали Україні вже понад 230 танків і 1,5 тис. бронемашин - глава Пентагону

ОСТАННЄ

Гендиректор МАГАТЕ стурбований обстрілами поблизу Запорізької АЕС

НАЗК внесло ірландську Peninsula Petroleum Ltd до переліку міжнародних спонсорів війни

Чехія на "Рамштайні" запропонувала розширити програму модернізації танків Т-72 для України

Ворог увечері атакував Україну ударними дронами, чотири з п’яти збито ППО

Іноагентом у РФ визнано журналіста-розслідувача Христо Грозєва

22 квітня: Цей день в Україні та в світі

Підозрюваним у хуліганстві на території Лаври обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту

Росіяни протягом дня обстрілювали чотири прикордонні громади Сумщини, одна людина поранена, пошкоджено будівлю школи

Єрмак провів телефонні переговори із зовнішньополітичними радниками глав урядів Швеції, Норвегії, Данії, Ісландії та зовнішньополітичним радником президента Фінляндії

Ексзаступнику міністра і главі департаменту Міноборони України повідомлено про підозру у справі про постачання харчування військовим

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА