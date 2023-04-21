Єрмак провів телефонні переговори із зовнішньополітичними радниками глав урядів Швеції, Норвегії, Данії, Ісландії та зовнішньополітичним радником президента Фінляндії

За дорученням президента України Володимира Зеленського, керівник Офісу глави держави Андрій Єрмак провів телефонні переговори із зовнішньополітичними радниками голів урядів Швеції, Норвегії, Данії, Ісландії та зовнішньополітичним радником президента Фінляндії, повідомила пресслужба президента України.

Єрмак виклав українське бачення можливого обсягу і конкретних механізмів реалізації гарантій, відображених у Київському безпековому договорі, розробленому міжнародною експертною групою Єрмака-Расмуссена. На його думку, на Вільнюському саміті НАТО має бути запропоновано чіткий алгоритм руху України до членства в Альянсі.

"Сподіваюся, що країни Північної Європи підтримають надання гарантій безпеки Україні до того, як вона стане повноправним членом НАТО, та готові підписати відповідний документ", - наголосив Єрмак та закликав учасників розмови поділитися думками щодо можливостей максимізації практичних результатів Вільнюського саміту НАТО та, зокрема, надання гарантій безпеки Україні для вступу до Альянсу.

Глава Офісу Президента також поінформував представників країн Північної Європи про українську Формулу миру. Єрмак зазначив, що Україна розраховує на готовність цих держав брати участь у її реалізації та заохочувати якомога більше інших країн. "Він укотре наголосив на важливості проведення Глобального саміту миру, забезпечення участі в ньому на найвищому рівні та закликав розглянути пропозицію щодо можливості його проведення в одній зі Скандинавських країн", - зазначено в пресрелізі.

Окремо співрозмовники зупинилися на питаннях розширення оборонної підтримки України, включно з протиповітряною обороною, далекобійною артилерією, бойовими літаками та боєприпасами.

Керівник Офісу президента окремо подякував Фінляндії за рішення про надання Україні 15-го пакета оборонної допомоги в розмірі 78 млн євро, який збільшив загальну вартість пакетів оборонної допомоги до 990 млн євро.