Кабмін заборонив наносити на індивідуальні автономери символіку комуністичного, нацистського та російського режимів

Кабінет Міністрів України заборонив наносити на індивідуальні автомобільні номери символіку комуністичного, нацистського та російського режимів.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в п'ятницю.

Зокрема, внесено зміни до постанови "Про запровадження номерних знаків транспортних засобів, що виготовляються за індивідуальними замовленнями їх власників".

Так, перелік написів і зображень, які забороняється наносити на номери транспортних засобів, що виготовляються за індивідуальними замовленнями їхніх власників, доповнено символікою комуністичного тоталітарного режиму, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму та воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну.