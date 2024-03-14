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17:24 14.03.2024

Зеленський затвердив емблему і прапор АРМА

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Президент України Володимир Зеленський підписав указ про заснування емблеми і прапора Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Текст відповідного указу №157/2024 від 14 березня розміщено на сайті глави держави.

"Емблемою Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, є чотирикутний чорний щит з облямівкою сіро-сталевого кольору. На щиті у центрі вміщено зображення сови з розгорнутими крилами, вище якого – Знак Княжої Держави Володимира Великого, нижче – п'ять п'ятипроменевих зірок. Усі зображення золотого кольору", - йдеться в описі емблеми АРМА, що додається до указу.

"Прапором Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, є прямокутне полотнище сіро-сталевого кольору зі співвідношенням ширини до довжини 2:3. У верхній лівій чверті прапора – дві рівновеликі горизонтальні смуги синього та жовтого кольорів, у центрі вільного краю полотнища – емблема Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Зображення емблеми на прапорі має додаткову чорну облямівку, ширина якої становить 1/3 ширини основної облямівки. Висота зображення емблеми становить 1/2 ширини полотнища. Обидві сторони полотнища прапора дзеркально ідентичні", - йдеться в доданому описі прапора.

Документ затверджує описи та малюнки емблеми і прапора АРМА, а також порядок їх використання. Згідно з порядком, емблеми та прапор Нацагентства можуть бути відтворені в одноколірному варіанті та в розмірах, що відповідають цілям їх застосування з дотриманням пропорцій. Указ набуває чинності з дня опублікування.

Теги: #символіка #арма

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