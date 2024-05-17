Події

07:05 17.05.2024

У затриманих запорізьких псевдоактивістів знайшли заборонену російську символіку

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У затриманих запорізьких псевдоактивістів знайшли заборонену російську символіку

У затриманих у Запоріжжі осіб, які перешкоджали проведенню мобілізаційних заходів, знайдено предмети російської символіки, а також символіки т.зв. "ДНР", повідомляє Запорізька обласна прокуратура.

За інформацією відомства, у Запоріжжі п'ятеро учасників одного з громадських рухів міста активно протидіяли правоохоронним органам і підривали мобілізаційні процеси.

За даними слідства, вони заважали врученню ТЦК повісток і різними способами намагалися блокувати роботу її співробітників.

Також ця група осіб створювала і поширювала в інтернеті відео з власними коментарями, де дезінформували населення щодо процесу мобілізації, повноваження співробітників територіальних центрів комплектування. Цим "активісти" підривали довіру громадськості до державної політики у сфері оборони України.

Крім того, підозрювані перешкоджали правоохоронним органам під час затримання поліцією наркоділків.

Під час обшуків за місцем проживання псевдоактивістів вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони, предмети з російською символікою та символікою т.зв. "ДНР".

Учасникам групи оголошено підозру в перешкоджанні незаконній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань у здійсненні мобілізаційних заходів за ч.2 ст.28 КК України, ч.2 ст. 28 КК України, ч.1 ст. 114-1 КК України.

 

Теги: #запоріжжя #псевдоактивісти #символіка

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