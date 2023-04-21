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20:19 21.04.2023

Запеклі бої за Бахмут тривають, РФ витрачає значні людські ресурси заради невеликої вигоди - Міллі

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Запеклі бої за Бахмут тривають, РФ витрачає значні людські ресурси заради невеликої вигоди - Міллі

Запеклі бої за Бахмут тривають, РФ витрачає значні людські ресурси заради дуже невеликої вигоди, в той час як українські сили високо вмотивовані битися за свою країну, заявив глава Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі.

"Українські сили продовжують показувати відмінні результати. Запеклі бої навколо Бахмута тривають уже кілька місяців. Росія витрачає значні людські ресурси для дуже невеликої вигоди", - сказав Міллі на пресконференції за результатами засідання у форматі "Рамштайн" у Німеччині.

Він наголосив, що Росія продовжує жорстоко розплачуватися за свій вибір війни, тоді як українські сили "високо вмотивовані битися за свою країну, за свою свободу, демократію".

"Росіянам не вистачає лідерства, їм не вистачає волі, моральний дух слабкий, а дисципліна підривається", - заявив генерал.

Також він зазначив, що РФ "посилює свої закони про військову повинність", оскільки вони "без розбору втягують своїх громадян у хаос війни".

"Росія продовжує зазнавати невдачі в досягненні своїх стратегічних цілей", - заявив Міллі.

 

 

Теги: #рф #міллі #бахмут

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