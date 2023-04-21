Події

20:02 21.04.2023

ЗАЕС почала виводити блок №6 із гарячого в холодний зупин

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ЗАЕС почала виводити блок №6 із гарячого в холодний зупин

Запорізька атомна станція почала виводити блок №6 у холодний зупин, завершення очікується до вихідних, повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії.

Згідно з його повідомленням на сайті в п'ятницю, таке рішення ухвалено через потепління, оскільки блоки №5-6 залишалися в гарячому зупині для забезпечення парою та опаленням самої станції, а також опаленням міста-супутника Енергодар.

Крім того, у повідомленні МАГАТЕ звернуло увагу, що обсяг технічного обслуговування ЗАЕС, проведеного під час простоїв на всіх енергоблоках у 2022 році, було зменшено порівняно із запланованим через скорочення технічного персоналу, відсутність зовнішніх підрядників, що виконують значну частину робіт, та брак резервних частин, необхідних для технічного обслуговування, включно з критичними компонентами.

Зараз на ЗАЕС працює приблизно чверть штатного обслуговуючого персоналу, зазначили в агентстві.

За інформацією МАГАТЕ, ЗАЕС продовжує покладатися на єдину функціонуючу лінію електропередачі 750 кВ для отримання електроенергії на власні потреби, тоді як до окупації на об'єкті було чотири таких зовнішніх ліній електропередач.

Зокрема, резервна лінія електропередач напругою 330 кВ, яка була пошкоджена 1 березня на підконтрольній Україні території, досі не відремонтована через обстріли.

Водночас МАГАТЕ повідомило, що РФ має намір відновити відкритий розподільний пристрій 330 кВ на сусідній із ЗАЕС Запорізькій ТЕС і "приєднати до мережевої системи на території, яка зараз контролюється Росією".

Водночас, там зазначили, що команда МАГАТЕ виявила значні пошкодження вікон у машинному залі блоку №4, що, за попередньою інформацією, не може бути наслідком розриву міни 16 квітня, і намагається з'ясувати причину пошкоджень.

Позитивним агентство назвало те, що рівень води в Каховському водосховищі, що забезпечує воду для охолодження реакторів ЗАЕС, поступово зростав упродовж останніх двох місяців і повернувся до нормального рівня 16,2 метра на 21 квітня.

Як повідомлялося, з вересня окупована російськими загарбниками ЗАЕС не виробляє електрику, а отримує її для власних потреб з енергосистеми України.

На ЗАЕС із вересня 2022 року діє постійна місія Міжнародного агентства з атомної енергії, а її очільник Рафаель Гроссі двічі - у вересні 2022 року та в березні 2023 року - відвідував ЗАЕС, заявляючи про наміри захистити станцію від військових загроз. Перед другою поїздкою він повідомив, що його зусилля зі створення зони безпеки на ЗАЕС і поблизу неї не увінчалися успіхом.

16 квітня поблизу машинного залу енергоблоку №4 ЗАЕС вибухнула російська міна.

 

 

Теги: #енергетика #електроенергія

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