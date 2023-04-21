Міллі: Найефективніший і найшвидший спосіб для України зараз контролювати повітряний простір - надійна система ППО

Контролювати повітряний простір можна різними способами, найбільш економний, найбільш ефективний спосіб зробити це в Україні просто зараз - через надійні системи протиповітряної оборони, це найважливіше військове завдання, заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі.

"З військової точки зору завдання полягає в тому, щоб контролювати повітряний простір. Контролювати повітряний простір можна різними способами. І найекономічніший, найефективніший спосіб зробити це в Україні просто зараз, і найшвидший спосіб через ППО", - сказав Міллі на пресконференції за результатами засідання у форматі "Рамштайн" у Німеччині.

За його словами, українські сили вміло використовують системи ППО і це "найбільш критично важливо" зараз.

Він зазначив, що "найголовніше зараз" - переконатися, що система ППО "надійна, точна, глибока" і "багаторівнева". Зокрема, від ближньої, середньої до дальньої дії.

"Це найважливіше військове завдання зараз. Це була тема сьогоднішнього дня: системи ППО", - зазначив Міллі.

Також він додав, що навчання і підготовка пілотів займає тривалий час.