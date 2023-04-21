Події

19:43 21.04.2023

"Укрзалізниця" запускає новий безпересадковий вагон сполученням Відень - Чоп - Відень

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"Укрзалізниця" запускає новий безпересадковий вагон сполученням Відень - Чоп - Відень

АТ "Укрзалізниця" з 24 квітня запускає новий безпересадковий вагон сполученням Відень - Чоп - Відень.

"Зустрічайте новий альтернативний шлях повернення з Австрії та Угорщини в Україну. 24 квітня розпочне курсування новий безпересадковий вагон сполученням Відень - Чоп - Відень", - йдеться в телеграм-каналі "Укрзалізниці" в п'ятницю.

Як повідомляється, відправлятиметься з Відня вагон щодня о 16:42, Будапешт - Келеті о 19:19 - 19:40, прибуватиме до Чопа о 02:28. "Після проходження прикордонно-митного контролю, продовжуйте свою подорож поїздом №750 Ужгород - Київ, що прибуватиме до Чопа о 05:19, Мукачева 06:48 - 06:53, Львова 11:00 - 11:23, прибуття до Києва о 18:30", - повідомляє "Укрзалізниця".

Зворотно з Києва можна почати шлях потягом №749 Київ - Ужгород, який вирушає з Києва щоденно о 13:16, Львів 19:59 - 20:25, Мукачево 00:19 - 00:24, прибуття до Чопа о 01:10. Після проходження прикордонно-митного контролю на вокзалі ст. Чоп, можна продовжити подорож новим безпересадковим вагоном Чоп - Відень, що вирушає щодня з 25 квітня о 03:28, Будапешт - Келеті 08:20 - 08:40, прибуття до Відня об 11:21.

Як повідомляється, вартість квитка з Чопа до Відня становить 1730 грн. "Квитки вже доступні в міжнародних касах "Укрзалізниці". А квитки з Києва до Чопа і назад можна придбати і в касах, і онлайн: у застосунку "Укрзалізниці", у чат-боті та на сайті", - ідеться в повідомленні.

 

 

 

Теги: #чоп #укрзалізниця #відень

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