Кабмін схвалив законопроєкт про компенсацію шкоди підприємствам, що постачають електрику, газ, воду і тепло в прифронтові або окуповані території

Кабінет Міністрів України схвалив законопроєкт про компенсацію збитків підприємствам, що постачають електрику, газ, воду й тепло на прифронтові або тимчасово окуповані території, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Схвалюємо проєкт закону про компенсацію збитків підприємствам, що постачають електрику, газ, воду і тепло у прифронтові або тимчасово окуповані території", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

Прем'єр заявив, що "важливо наразі зберегти можливість роботи критичної інфраструктури в умовах воєнного часу".