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19:41 21.04.2023

Кабмін схвалив законопроєкт про компенсацію шкоди підприємствам, що постачають електрику, газ, воду і тепло в прифронтові або окуповані території

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Кабмін схвалив законопроєкт про компенсацію шкоди підприємствам, що постачають електрику, газ, воду і тепло в прифронтові або окуповані території

Кабінет Міністрів України схвалив законопроєкт про компенсацію збитків підприємствам, що постачають електрику, газ, воду й тепло на прифронтові або тимчасово окуповані території, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Схвалюємо проєкт закону про компенсацію збитків підприємствам, що постачають електрику, газ, воду і тепло у прифронтові або тимчасово окуповані території", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

Прем'єр заявив, що "важливо наразі зберегти можливість роботи критичної інфраструктури в умовах воєнного часу".

Теги: #компенсація #підприємства #збитки

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