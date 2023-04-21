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18:46 21.04.2023

Сили оборони відбили близько 30 атак окупантів на сході України, в епіцентрі боїв залишається Бахмут - Генштаб ЗСУ

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Сили оборони відбили близько 30 атак окупантів на сході України, в епіцентрі боїв залишається Бахмут - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на бахмутському, авдіївському, мар'їнському та шахтарському напрямках, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 п'ятниці, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

"Підрозділи сил оборони України протягом доби відбили близько 30 атак противника на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій залишається місто Бахмут", - ідеться в повідомленні.

На бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії поблизу населеного пункту Богданівка. На авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Новокалинового, Степового та Невельського Донецької області, успіху не мав. На мар'їнському напрямку було відбито численні атаки окупантів у районі м.Мар'їнка, а на шахтарському - в районі м.Вугледар.

На куп'янському напрямку впродовж доби противник зробив спробу покращити тактичне положення, провів штурмові дії неподалік населеного пункту Лиман Перший, успіху не мав.

На лиманському напрямку цієї доби противник наступальних дій не проводив. На запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. На сіверському та слобожанському напрямках ворог продовжує утримувати в прикордонних з Україною районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей певну кількість своїх військ.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка залишається без істотних змін. У Білорусі продовжують перебувати деякі підрозділи територіальних військ збройних сил РФ, розповіли в Генштабі.

Теги: #зсу #атаки_рф

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