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18:43 21.04.2023

Україні необхідні постачання наземних систем ППО - Пентагон

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Україні необхідні постачання наземних систем ППО - Пентагон

Наземні системи ППО наразі є найнеобхіднішим видом озброєння для України, заявив у п'ятницю міністр оборони США Ллойд Остін.

"Ми всі вважаємо, що зараз Україна найбільше потребує наземних засобів ППО", - сказав Остін у відповідь на запитання, чи обговорювали учасники зустрічі Контактної групи щодо України можливість постачання їй винищувачів.

Він додав, що, на його думку, сторони, які підтримують Україну, можуть зробити більше в цій сфері.

Голова Комітету начальників штабів збройних сил США генерал Марк Міллі також заявив на пресконференції, що "зараз найважливіше - забезпечити надійність ППО" України, гарантувати, що зенітні системи зможуть вражати цілі на різній висоті.

"Завдання - контролювати повітряний простір. Цього можна досягати різними способами. Зараз найбільш економічно ефективний і найшвидший спосіб для України - це ППО", - наголосив Міллі.

Теги: #україна #ппо

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