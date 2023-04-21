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18:18 21.04.2023

Швеція, яка головує в ЄС, представила новий проєкт рішення щодо EUR1 млрд для боєприпасів для України, який може бути схвалений 26 квітня

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Швеція, яка головує в ЄС, представила новий проєкт рішення щодо EUR1 млрд для боєприпасів для України, який може бути схвалений 26 квітня

Швеція, яка головує в Європейській Раді, надала для обговорення державам-членам новий проєкт рішення, у разі схвалення якого посли держав-членів блоку зможуть схвалити виділення 1 млрд євро на боєприпаси для України вже в середу, 26 квітня.

Про це в п'ятницю в Брюсселі журналістам на умовах анонімності повідомив шведський високопоставлений дипломат. "Ми просуваємося вперед. 1 млрд євро буде призначений на боєприпаси, вироблені в ЄС і в Норвегії, є новий проєкт рішення, який буде на засіданні Комітету постійних представників у середу", - сказав співрозмовник.

Він підтвердив, що предметом розбіжностей є позиція Франції, яка "була від самого початку дуже чіткою, що ці кошти не збагачуватимуть економіки третіх країн". Наразі обговорюється можливість того, що фінансування на виробництво боєприпасів для України буде спрямовано європейським компаніям, водночас "виробничі ланцюжки залишаться без змін", що передбачає можливість використання складових компонентів із третіх країн.

Теги: #україна #єс #боєприпаси

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