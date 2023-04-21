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16:06 21.04.2023

Відбулася зустріч "танкової коаліції", підписано протокол про наміри щодо створення в Польщі Центру технічного обслуговування танків Leopard 2 - Резніков

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Відбулася зустріч "танкової коаліції", підписано протокол про наміри щодо створення в Польщі Центру технічного обслуговування танків Leopard 2 - Резніков

На полях засідання у форматі "Рамштайн" відбулася зустріч учасників "танкової коаліції", підписано протокол про наміри щодо створення в Польщі Центру технічного обслуговування танків Leopard 2, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Відбулася зустріч "танкової коаліції". Я вдячний своїм німецьким і польським колегам Борису Пісторіусу та Маріушу Блащаку за їхню непохитну підтримку України. Сьогодні ми підписали протокол про наміри щодо створення в Польщі Центру технічного обслуговування основних бойових танків Leopard 2 України. Це сприятиме зміцненню нашої співпраці та можливостей українських захисників", - написав Резніков у твіттері.

Міністр заявив, що сформований спільними зусиллями "броньований кулак" зупинить агресію терористичного режиму проти Європи та всього вільного світу.

"Українські солдати вміло захищають свою країну. Сучасні західні технології призведуть до поразки Москви. Чим раніше це станеться, тим швидше настане мир", - додав Резніков.

 

Теги: #леопард #центр

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