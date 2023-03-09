Події

12:41 09.03.2023

Польща відправила Україні ще десять танків Leopard 2 - міністр оборони

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Польща відправила Україні ще десять танків Leopard 2 - міністр оборони

Польща передала Україні ще десять із 14 обіцяних танків Leopard 2, повідомив віцепрем'єр - міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак.

"Ми підтримуємо Україну в межах міжнародної коаліції. Крім польських 14 танків Leopard, у складі цього батальйону є також чотири танки з Канади, вісім танків із Норвегії, а також шість - з Іспанії", - сказав міністр на брифінгу в четвер, повідомляє "Європейська правда".

За словами Блащака, він веде переговори з іспанською колегою Маргаритою Роблес про надання Україні, "можливо, ще чотирьох" танків.

Він також повідомив, що в Польщі завершилося навчання українських військовослужбовців на танках Leopard 2.

Теги: #леопард #україна #польща

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